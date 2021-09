Willie Garson, addio alla star di Sex and The City: l'attore è morto a 57 anni

Proprio nei giorni in cui viene pubblicato un nuovo promo del revival di sex and the City, è giunta la notizia della scomparsa di uno degli interpreti dello show: Willie Garson è morto all'età di 57 anni, come ha annunciato suo figlio in un post su Instagram. Nella serie ha interpretato il ruolo di Stanford Blatch, il migliore amico di Carrie.

Stando a quanto riporta TMZ, Garson stava lottando con un cancro, ma la notizia non è confermata.

"Ti voglio tanto bene, papà" ha scritto suo figlio Nathen Garson su Instagram, come possiamo vedere anche in calce alla notizia. "Riposa in pace, sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono davvero orgoglioso di te. Ti amerò per sempre, ma penso che sia ora che tu parta per un'avventura tutta tua. Resterai sempre con me. [...] Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto."

Oltre che per il ruolo di Stanford, il dolce e onesto confidente del personaggio di Sarah Jessica Parker in Sex and the City, Willie Garson era noto anche per aver interpretato Mozzie in White Collar. Ha lavorato inoltre in serie come X-Files, NYPD Blue, Quantum Leap e Hawaii Five-0. Circa un mese fa, inoltre, abbiamo visto le foto dal set di Sex and the City: anche lui faceva parte del cast del revival.