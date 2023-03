Willow, Annabelle Davis sulla cancellazione: 'Un onore recitare al fianco di mio padre'

La cancellazione di Willow da parte della Disney non è certo arrivata come un fulmine a ciel sereno, già si era immaginato che lo show non avesse raggiunto cifre che ne giustificassero il rinnovo, eppure gli autori erano apparsi ottimista circa la possibilità di completare la storia con un'altra stagione. Anche Annabella Davis ha detto la sua.

La cancellazione è stata particolarmente deludente per i fan a causa di quanto lo show avesse preparato per il futuro e di quante persone coinvolte nella serie sperassero in una seconda stagione. Oggi, Annabelle Davis, figlia della Davis fuori e dentro lo schermo, ha condiviso su Twitter alcune riflessioni sulla deludente notizia e rivelare cosa significava per lei interpretare il personaggio di Mims.

"Willow è stata un'avventura davvero magica. Rivedere mio padre con l'iconica casacca blu e avere l'opportunità di stare al suo fianco con mio fratello è stato un onore", ha scritto Davis. "Mims mi ha aiutato in tanti modi: mi ha riportato la voglia di vivere. Mi manca già, insieme al resto della famiglia Willow. Grazie a @JonKasdan e a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Rimarrà sempre l'anno più incredibile della mia vita". E ha aggiunto: "Ma mi rifiuto di credere che questa sia la fine. Ci sono così tante altre storie da raccontare. E dopo tutto, abbiamo aspettato tanto dopo il film. Fino alla prossima volta #Willow".

Lo showrunner Jonathan Kasdan non ha ancora commentato la cancellazione di Willow. In una recente intervista a Radio Times, era apparso ottimista sulla seconda stagione, cosa che aveva fatto sperare i fan in un esito diverso. Aveva rivelato che le conversazioni con Lucasfilm e Disney+ su una seconda stagione di Willow "stanno andando bene" e che il team era "ansioso di farlo".

"È un periodo strano e imprevedibile qui a Hollywood. Lo si vede in tutta l'industria - ci sono show che erano sulla buona strada per andare avanti che sono stati cancellati, show che non si aspettavano di avere una seconda stagione che l'hanno avuta - quindi non si sa mai dove si sta andando e non si sa mai dove il mondo finirà tra un anno o più. Ma vi dirò che queste cose richiedono così tanto tempo per essere avviate e poi realizzate che l'atteggiamento e il supporto della Lucasfilm è stato: 'Vogliamo assolutamente continuare a raccontare queste storie, ma non sappiamo cosa ci riservi il futuro'".