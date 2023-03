Willow, cancellata dopo una sola stagione la serie Disney+

Per il dispiacere dei fan, non assisteremo a una seconda stagione di Willow, perché la serie Disney Plus creata da Jonathan Kasdan e Wendy Mericle è stata cancellata dopo appena otto episodi. La triste notizia arriva a due mesi di distanza dalla trasmissione dell'ultimo episodio.

Basata sull'omonimo film del 1988 di Ron Howard, Willow ha in realtà ottenuto un grande successo, considerando le ottime recensioni della critica (83% su Rotten Tomatoes) e il primato di serie più vista negli Stati Uniti durante la settimana che va dal 5 dicembre all'11 dicembre 2022. Nel cast, invece, figurano attori del calibro di Warwick Davis, Joanne Whalley, Erin Kellyman ed Ellie Bamber. Non è chiaro perché Disney abbia deciso di cancellare lo show, ma probabilmente la scelta deriva dal maggior controllo della società di media che ha diminuito la spesa per i contenuti in streaming. Tuttavia, non è escluso che Lucasfilm deciderà di rivisitare la serie in futuro: per Ron Howard, Willow avrebbe avuto "molto altro da raccontare".

La storia è ambientata molti anni dopo la vittoria di Willow, Sorsha e Madmartigan contro la strega Bavmorda, quando Madmartigan decide di lasciare il regno per partire alla ricerca di un antico manufatto in grado di sconfiggere le forze del male. Tra stregoni, troll e altri pericoli di ogni genere, il gruppo di personaggi sarà costretto a guardare dentro se stesso per evolvere e sopravvivere nel pericoloso mondo fantasy in cui riversano.

Speriamo che lo show verrà rivisitato in altre forme, considerando la potenzialità della trama: a quanto pare, lo showrunner di Willow ha addirittura "implorato Lucasfilm" per realizzare una seconda stagione.