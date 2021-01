Willow, ecco chi dirigerà la serie sequel targata Disney+

La serie sequel di Willow ha finalmente trovato il suo nuovo regista, come annunciato in precedenza Warwick Davis tornerà nel ruolo del protagonista, riprendendo la sua parte dal film originale del 1988.

Tra i nuovi membri del cast confermati ci sono Ellie Bamber, Cailee Spaeny e Erin Kellyman che interpreteranno il trio di protagoniste femminili nella serie. Il regista di Crazy Rich Asians Jon M. Chu era stato confermato a bordo del progetto poche settimane fa al Disney Investor Day ma a causa di conflitti di programmazione ha dovuto abbandonare.

"Ho il cuore spezzato nel farvi sapere che sfortunatamente devo allontanarmi dal dirigere Willow" ha scritto Chu in una dichiarazione. "Con il programma di produzione che si sposta a causa dei continui blocchi nel Regno Unito, e con un nuovo bambino in arrivo quest'estate (sorpresa!), i tempi non combaciano per me e la mia famiglia".



La serie ora ha trovato un nuovo regista: Jonathan Entwistle, meglio conosciuto per aver diretto le serie Netflix The End of the F *** ing World e I Am Not Okay With This.

Dirigerà l'episodio pilota e servirà come produttore esecutivo. Si unisce a un team creativo che include come produttore esecutivo e co-showrunner Jonathan Kasdan (Solo: A Star Wars Story) e Wendy Mericle (Arrow).

"Con il suo mondo epico di spade, stregoneria e avventura, Willow ha affascinato e influenzato così tanti", ha detto Entwistle in una dichiarazione a The Hollywood Reporter. “Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio e lavorare con Jon e Wendy per creare qualcosa che sia profondamente radicato in quel film originale e anche un'aggiunta fresca, divertente e affascinante alla storia amata. Essere in grado di lavorare nel mondo così meticolosamente creato da Ron nell'88 è un sogno che diventa realtà per me".



Le riprese dovrebbero iniziare la prossima primavera in Galles, con Ron Howard che ha cercato a lungo la location perfetta per Willow. Ancora non è stata rivelata nessuna data d'uscita ma Tony Revolori si è unito al cast di Willow recentemente.