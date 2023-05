Willow, il creatore dice la sua sull'eliminazione della serie da Disney+!

Willow è stata una delle serie colpite dalla mannaia della rimozione da Disney+. Una decisione che la piattaforma streaming ha preso riguardo una politica di taglio dei costi che ha portato a dover fare delle scelte anche dolorose. Il creatore della serie ha reagito alla decisione del servizio.

Il commento del creatore e del capo sceneggiatore è arrivato sul suo profilo Twitter ma non sembra essere particolarmente preoccupato della decisione della Disney. "Sono tranquillo sulla notizia che 'Willow' lascerà Disney+ perché...mi piace. Sono cresciuto in un'epoca in cui i film Disney venivano periodicamente ripubblicati e resi non disponibili per essere posseduti, e questo li rendeva... più speciali" ha scritto in un tweet.

"Mi preoccupo per molte cose...ma NESSUNA di queste è che 'Willow' non sarà mai più disponibile, né su Disney+ né forse...da qualche altra parte, e non sai mai dove potrebbe portare...sono successe cose più strane. Così grato per tutto l'amore e l'entusiasmo; è davvero ciò che mantiene in vita questi mondi" ha continuato. Dopo la cancellazione dopo una sola stagione di Willow, sembra che l'eliminazione della serie non preoccupi particolarmente chi l'ha creata.

La LucasFilm ha pubblicato anche le still preparatorie di Willow, mostrando come anche i concept fossero apertamente legati al film originale.