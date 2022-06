Willow, nuovi dettagli sul ruolo di Val Kilmer: la star non ha girato nuove scene?

Nello scorso weekend è stato confermato da Jonathan Kasdan che Val Kilmer tornerà come Madmartigan in Willow, serie televisiva sequel del film fantasy omonimo in arrivo a novembre su Disney Plus, e adesso nuove indiscrezioni offrono dettagli ulteriori sul ruolo della star di Top Gun Maverick.

Entertainment Weekly ha infatti definito 'confusi' i rapporti provenienti dalla Star Wars Celebration, e ha precisato che Val Kilmer non apparirà in Willow con delle scene inedite, dato che non ha preso parte alle riprese avvenute in Galles a causa del lockdown per il covid. Tuttavia il suo personaggio, lo spadaccino Madmartigan, apparirà in qualche forma, dato che le parole del produttore Jonathan Kasdan non lasciano spazio alle interpretazioni: "Volevamo che il personaggio di Val fosse nella serie, è una parte importante della storia."

Considerato che Willow è ambientato in un contesto fantasy, i modi per omaggiare Val Kilmer e Madmartigan sono letteralmente infiniti: secondo voi quale sarà il ruolo dell'attore nella nuova serie Disney Plus? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che Willow segue la principessa Kit (Ruby Cruz), la figlia di Sorcha e dello stesso Madmartigan, mentre, insieme a Jade (Erin Kellyman) e Dove (Ellie Bamber), si mette alla ricerca di Willow per aiutarli a salvare il mondo. Nel cast ci saranno anche Tony Revolori, Amer Chadha-Patel, Dempsey Bryk, Rosabell Laurenti Sellers e Talisa Garcia, con la storia ambientata "diversi anni dopo gli eventi del film originale di Willow" che introdurrà anche personaggi completamente nuovi.

Per altri approfondimenti recuperate il trailer ufficiale di Willow, che arriverà su Disney Plus a novembre.