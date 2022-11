Willow: dobbiamo ringraziare The Mandalorian per la serie sequel LucasFilm!

Non era scontato che a distanza di quasi un quarto di secolo dal film originale di Ron Howard, una serie sequel di Willow potesse ottenere tutto questo successo su Disney+. Ora lo showrunner spiega che il ripescaggio dell'IP LucasFilm deve tutto ad alcune coincidenze di eventi: c'entra The Mandalorian e Solo: A Star Wars Story.

Se non l’avete ancora recuperato su Disney+, potete trovare qui il trailer della serie Willow, sequel tardivo pensato per il piccolo schermo a partire da una delle creazioni più di nicchia della LucasFilm di George Lucas. Star Wars è stata ovviamente la punta di diamante e Indiana Jones il secondo in comando, ma erano anche altre le proprietà che Disney poteva capitalizzare dopo l’acquisto della storica casa di produzione.

Ovviamente si è partiti con le saghe principali e al momento infatti è ormai prossimo all’arrivo il quinto capitolo di Indiana Jones. Perché qualcosa si potesse sbloccare, invece, sul fronte Willow, serviva l’incoraggiamento dei franchise più di successo, Star Wars in particolar modo. Una volta mostrato che era possibile adattare un franchise cinematografico anche su piccolo schermo, il passo successivo era tentare anche con un universo fantasy come Willow.

L’ha spiegato a Rotten Tomatoes lo showrunner e produttore esecutivo di Jon Kasdan: "Le due persone che hanno sempre voluto tutto questo sono George Lucas e Ron Howard. A sentire Ron raccontarlo, George aveva sempre immaginato che l’universo di Willow potesse continuare in uno spazio televisivo. Ma l’aspettativa era che il film avrebbe lanciato un nuovo franchise cinematografico".

È stato solo con il successo di The Mandalorian a mostrare la strada e la collaborazione fra Kasdan e Howard sul prequel su Han Solo, che il progetto seriale ha preso forma: "Non è stato fino al momento in cui Disney+ è stato annunciato e The Mandalorian non è entrato in lavorazione. Ron è arrivato quella mattina molto eccitato e ha detto: ‘Questo è il modo in cui potremmo potenzialmente convincere la Disney a lasciarci riavviare Willow’. E aveva assolutamente ragione. È rimasto fedele a quell’idea".

Voi avete visto la serie su Willow? Che ne pensate a distanza di tutti questi anni? Ditecelo nei commenti!