Willow: Erin Kellyman paragona la sua Jade al villain di The Falcon and the Winter Soldier

Dopo essersi fatta conoscere al grande pubblico con Solo: A Star Wars Story nel 2018, Erin Kellyman ha vestito i panni di Karli, leader dei Flag Smashers nella serie dei Marvel Studios "The Falcon and the Winter Soldier".

Tra pochi giorni invece, vedremo l'attrice nel ruolo di Jade in Willow, la nuova serie spin-off del film del 1988 diretto da Ron Howard e ideato da George Lucas, che debutterà su Disney Plus il prossimo 30 novembre. Proprio per questa occasione, Kellyman ha parlato di Jade e di Karli in un'intervista con Screen Rant.

“Condividono lo stesso sentimento, come se stessero proteggendo le persone. Penso che Karli [Morgenthau] sia su una scala molto più grande. Sente una fortissima responsabilità, di essere la voce di milioni e milioni di persone, mentre a Jade importa davvero solo di una persona. In un certo senso dedica tutta la sua vita a proteggere Kit e a onorare Sorsha, e poi vuole continuare a proteggere il regno per la regina".

Il cast della serie, ideata da Lucas, Jonathan Kasdan e Ron Howard (Howard e Lucas sono inoltre i produttori esecutivi) è composto inoltre da Warwick Davis, Val Kilmer, Joanne Whalley, Erin Kellyman, Ellie Bamber e dalla star di Grand Budapest Hotel e Spider-Man: No Way Home Tony Revol.

Per salutarvi, vi ricordiamo che Willow potrebbe tornare al cinema in futuro.