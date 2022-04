Willow: dopo Game of Thrones, Rosabell Laurenti Sellers approda su Disney+

L'autorevole testata Deadline ha reso noto in esclusiva una new entry del cast di Willow, una nuova serie di Lucasfilm e Disney+: si tratta di Rosabell Laurenti Sellers, l'attrice italoamericana già apparsa in Game of Thrones, dopo aver partecipato a numerose produzioni seriali e cinematografiche i Italia.

Le riprese di Willow hanno preso il via circa un anno fa con un cambio in corsa alla regia di Willow, affidata a Jonathan Entwistle: da allora non si era più saputo molto della serie che farà da spin-off televisivo all'omonimo film fantasy degli anni '80 ideato da George Lucas e diretto da Ron Howard.

Insieme a Rosabell Laurenti Sellers, fanno parte del cast di Willow i già annunciati Tony Revolori, Amer Chadha-Patel, Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Warwick Davis, nonché la più recente new entry, nonché la prima attrice trans per Lucasfilm, Talisa Garcia, che dovrebbe vestire i panni della madre del personaggio interpretato da Revolori.

Per Rosabell Laurenti Sellers si tratta di un'altra produzione che si va ad aggiungere al ricco curriculum dell'attrice, che ha esordito a Broadway all'età di 7 anni. Figlia dell'attrice statunitense Mary Sellers e del documentarista italiano Fabrizio Laurenti, la giovane interprete ha lavorato con i fratelli Taviani, Fausto Brizzi, Christian Duguay e ha fatto parte del cast della fiction Rai Una grande famiglia con Alessandro Gassman e Stefania Sandrelli.

Come già menzionato in precedenza, Laurenti Sellers è apparsa anche nella celebre serie HBO Game of Thrones nei panni di Tyene Sand, figlia di Oberyn Martell e di Ellaria Sand, che insieme alle sorelle prende parte al colpo di stato a Dorne.