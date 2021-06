Willow: iniziate le riprese della serie sequel di Disney Plus, tutti i dettagli!

Secondo quanto riporta il sito MakingStarWars, le riprese di Willow sono ufficialmente partite e si stanno attualmente svolgendo in quel di Bridgend, nel Galles. In seguito si sposteranno a Cardiff per continuare le avventure narrate nel film di Ron Howard del 1988 che era a sua volta basato su un soggetto originale di George Lucas.

Stando a quanto rivela il sito, Warwick Davis - interprete originale di Willow nel film - è stato presente sul set della serie sequel per quasi tutto il tempo. Mentre alcune voci sostengono che Erin Kellyman potrebbe interpretare una guerriera; quest'ultima non è nuova alle produzioni Disney in quanto è apparsa sia in The Falcon and the Winter Soldier sia in Solo: A Star Wars Story.

La serie dopo l'abbandono di Jon M. Chu ora ha trovato un nuovo regista: Jonathan Entwistle, meglio conosciuto per aver diretto le serie Netflix The End of the F *** ing World e I Am Not Okay With This. Dirigerà l'episodio pilota e servirà come produttore esecutivo. Si unisce a un team creativo che include come produttore esecutivo e co-showrunner Jonathan Kasdan(Solo: A Star Wars Story) e Wendy Mericle (Arrow).

"Con il suo mondo epico di spade, stregoneria e avventura, Willow ha affascinato e influenzato così tanti", ha detto Entwistle in una dichiarazione a The Hollywood Reporter. “Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio e lavorare con Jon e Wendy per creare qualcosa che sia profondamente radicato in quel film originale e anche un'aggiunta fresca, divertente e affascinante alla storia amata. Essere in grado di lavorare nel mondo così meticolosamente creato da Ron nell'88 è un sogno che diventa realtà per me".



Ancora non è stata rivelata nessuna data d'uscita ma Tony Revolori si è unito al cast di Willow recentemente; Revolori è noto per il ruolo di Flash Thompson negli ultimi film di Spider-Man dei Marvel Studios.