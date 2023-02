Willow, Jack Kilmer è la voce di Madmartigan: 'I miei genitori si sono conosciuti sul set'

La prima stagione di Willow si è conclusa su Disney+ e l'intenzione è quella di rinnovare lo show per un'altra mandata di episodi. Nel corso di una recente intervista concessa a ComingSoon, Jack Kilmer ha parlato del suo contributo allo show, dove è intervenuto per fornire la voce al personaggio di Madmartigan, interpretato dal padre Val nel film.

Pur non comparendo nello show, la presenza di Madmartigan è costantemente suggerita nel corso degli episodi e il personaggio non entra mai in scena, ma ne possiamo udire solo la voce a un certo punto. La voce in questione è fornita da Jack Kilmer, il figlio di Val Kilmer, che nel film cult anni '80 interpretava il personaggio principale.

"Ne ho parlato molto con il regista, Jonathan Kasdan, e aveva molte domande da farci perché i miei genitori si sono conosciuti in quel film, Willow", ha spiegato Kilmer a proposito di come ha ottenuto il ruolo. "Jon era così ossessionato dal fatto che fossimo tutti d'accordo a fare questa serie televisiva. Ho fatto una piccola voce fuori campo per uno degli episodi e ho aiutato a far riemergere il personaggio di mio padre, Madmartigan.

"È stato come andare alla Warner Bros, stare con Jon Kasdan e parlare dell'eredità del film. Entrambi stavamo parlando dell'intero film e ci stavamo facendo due risate, capisci? E poi lui mi ha detto: 'Beh, puoi aiutarmi con queste battute?'. E io: 'Sì, certo. Ci provo io'. E così è diventato un piccolo easter egg".

La storia di Willow "comincia quando un aspirante stregone, interpretato da Warwick Davis, intraprende un viaggio per proteggere l'imperatrice Elora Danan e sconfiggere la malvagia regina Bavmorda dal loro mondo di Andowyne. Ora, la storia continua con Davis che riprende il suo ruolo principale, mentre guida un improbabile gruppo di eroi in una missione per proteggere Andowyne da un nemico ancora più grande di quanto avessero immaginato".

Lo show sequel è stato molto seguito su Disney+ e lo showrunner Jon Kasdan starebbe implorando Lucasfilm per una Stagione 2 di Willow.