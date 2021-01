Willow, Jon M. Chu lascia la regia della serie di Disney+

Dopo mesi di rumor e speculazioni, lo scorso ottobre era stato finalmente confermato l'arrivo di una serie tv di Willow su Disney+ , ma gli ultimi aggiornamenti hanno visto un grande scossone ai vertici dello show.

Come infatti comunicato dallo stesso regista sui social, Jon M. Chu ha abbandonato la regia di Willow.

"Willow Update: mi si spezza il cuore a dover comunicare che purtroppo non potrò più dirigere Willow. Con la riprogrammazione del calendario delle riprese a causa del continuato lockdown nel Regno Unito, e con una nuova aggiunta alla famiglia quest'estate (sorpresa!), non ci siamo più con i tempi per me e la mia famiglia" ha scritto Chu in un post Instagram sotto la voce "Personal Update".

"Come forse saprete già, Willow è da sempre uno dei miei film preferiti, quindi sono davvero devastato dal fatto che non potrò più lavorare con alcuni dei mei eroi, vecchi e nuovi, come Kathy, Ron, Jon, Wendy, Michelle e il fantastico cast e l'incredibile crew che avevamo messo insieme. Come un bambino che vedeva la prima volta Willow sullo schermo negli anni '80, aspetterò con impazienza l'arrivo di questo nuovo e magico mondo in tv, ma nei panni di un fan entusiasta. E credetemi quando vi dico che ne vedrete delle belle! Non vedo l'ora che possiate vedere lo show!" ha concluso il regista.

Di recente erano anche state annunciate anche le prime aggiunte al cast di Willow, mentre fino a non molto tempo fa il regista del film originale Ron Howard era a caccia di location per la serie.

Resta da vedere, adesso, chi sarà il regista che sostituirà Chu alla guida dello show.