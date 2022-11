Willow, Jonathan Kasdan spera in un sequel al cinema? 'Ci piacerebbe proseguire la storia'

Jonathan Kasdan, creatore della serie di Disney+, Willow, ha confessato di essere interessato a realizzare un film tratto dallo show per proseguire a raccontare nuove storie all'interno dell'universo basato sul film del 1988 diretto da Ron Howard e ideato da George Lucas con protagonista proprio Warwick Davis, star dello show.

Intervistato da Looper, Jonathan Kasdan ha parlato in questi termini del futuro di Willow:"Ci piacerebbe continuare la storia. Dal momento che la strada conduce dai film alla serie tv, spero che ci si stia dirigendo verso la direzione opposta".



Tuttavia, Kasdan pensa innanzitutto ad una seconda stagione per lo show:"In primis vorremmo fare un'altra stagione, perché c'è molto di più che vorremmo raccontare".

Nella serie Warwick Davis riprende il ruolo del film dello stregone Willow Ufgood; il trailer di Willow è stato distribuito qualche settimana fa.



Nel ricco cast della serie creata dall'autore Jonathan Kasdan anche Erin Kellyman, Ellie Bamber e la star di Grand Budapest Hotel e Spider-Man: No Way Home, Tony Revolori.

Sul nostro sito potete recuperare un approfondimento su Willow, che ripercorre storia, retroscena, futuro e analogie della serie con il franchise di Star Wars.



Vi terremo aggiornati su ulteriori evoluzioni o notizie interessanti che riguardano il futuro della serie fantasy prodotta per Disney+, Willow, e scoprire se sarà sul piccolo schermo o addirittura in una sala cinematografica o in streaming, con la narrazione ampliata in un lungometraggio.