Willow, la LucasFilm pubblica le concept art preparatorie della serie!

Willow si è presentato come un prodotto quasi secondario della LucasFilm per poi conquistare sempre di più un ruolo da protagonista grazie all'ottima qualità della serie. Ad un mese dalla fine della stagione, sono state pubblicate alcune concept art ufficiali della serie.

Ormai è diventata quasi una abitudine per la LucasFilm far dare un occhio dietro le quinte ai propri fan. Questa tendenza non è stata usata solo con i prodotti di Star Wars ma anche con Willow. Le concept art pubblicate sui canali social ufficiali della serie, infatti, mostrano a pieno l'atmosfera che gli episodi volevano trasmettere rifacendosi al film del 1988 di Ron Howard. Le immagini danno anche uno sguardo a un primo progetto per le armature indossate dall'esercito di Tir Asleen, dando un riferimento a ciò che il team di Lucasfilm aveva artisticamente intenzione di fare.

Mentre Ron Howard spera in una seconda stagione di Willow, la LucasFilm sta sicuramente mantenendo tutte le porte aperte per il futuro. Nonostante sia una delle prime serie della casa di produzione ad essere staccata dall'universo di Star Wars è riuscita a conquistarsi un discreto successo in particolare tra gli appassionati del celebre film cult da cui è tratta.

Pare, invece, che ad ispirare l'episodio 6 di Willow sia stato un finto film sequel mai realizzato che ha dato le basi alla narrazione della puntata. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!