Willow: avete notato il cameo di QUELLA star di Indiana Jones e Star Wars?

Mentre gli addetti ai lavori sono in attesa di scoprire se Willow verrà rinnovata per una seconda stagione, oggi torniamo a parlare della nuova serie di Disney Plus che ha riportato in vita una vecchia IP di LucasFilm.

Lo sappiamo, quando si tratta di LucasFilm, non possiamo non tenere conto delle numerose star che in un modo o nell'altro nel corso dei decenni hanno preso parte a più di un franchise della casa di produzione. L'esempio più grande è naturalmente quello di Harrison Ford, che ha vestito i panni di Indiana Jones e di Han Solo in Star Wars, oppure quello di Warwick Davis, che ha fatto il suo debutto ne Il ritorno dello Jedi nel 1983, prima di diventare il protagonista di Willow nel film del 1988 e nella nuova serie televisiva.

Ma dopo l'uscita del penultimo episodio della stagione di questa settimana, un altro attore di LucasFilm ha scelto di tornare per un cameo. Stiamo parlando di Julian Glover, che molti di voi conoscono per il ruolo del Gran Maestro Pycelle in Game of Thrones, ma che ha anche vestito i panni del generale Veers ne L' impero colpisce ancora e di Walter Donovan in Indiana Jones e l'ultima crociata. Ebbene, l'attore questa volta ha interpretato il pescatore di nome Zeb in Willow. Vi lasciamo l'immagine del suo cameo in calce alla notizia.

Per salutarvi, vi invitiamo a recuperare le nostre prime impressioni di Willow.