Willow, perchè Val Kilmer non è nella serie? Tutti i retroscena del cameo mancato

Val Kilmer sarebbe dovuto tornare in Willow e nella serie Disney+ prodotta a 34 anni anni di distanza dall'omonimo film diretto da Ron Howard, avrebbe dovuto vestire ancora i panni del formidabile spadaccino Madmartigan ma sfortunatamente, l'attore non è apparso in nessun cameo.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly Jonathan Kasdan, ha rivelato che Kilmer non è stato inserito nello show per via dei suoi problemi di salute e del concomitante avvento della pandemia che ha complicato e non poco i piani della produzione.

"Volevamo davvero che Val facesse parte dello show", ha detto lo showrunner. "E Val voleva davvero essere parte della serie. Ricordo di essere andato a trovare Val subito dopo l'inizio dei lavori e gli ho detto che lo stavamo facendo, per davvero. E poi gli ho detto: 'Il mondo intero rivuole indietro Madmartigan'. E lui ha risposto, 'Non tanto quanto me'".

Dopo aver ottenuto il via libera da Val Kilmer, Kasdan e il suo team creativo si sono messi al lavoro per progettare una storia che potesse includere il suo personaggio nel migliore dei modi possibili ma sfortunatamente, le cose non sono andate come inizialmente previste.

"Abbiamo iniziato a costruire la prima stagione con l'intento di farlo apparire", ha detto lo showrunner aggiungendo che la pandemia di COVID-19 è stata l'unica colpevole della sua mancata apparizione.

"Quando il COVID si è diffuso in giro per il mondo, è diventato un ostacolo davvero insormontabile. Ci stavamo preparando per iniziare i lavori proprio nella primavera del 2020. E Val a malincuore, per via dei suoi problemi di salute, non se l'è sentita. Abbiamo dovuto trovare un modo per preservare la storia che volevamo raccontare con lui e volevamo lasciare aperta la porta a qualsiasi possibilità futura, per onorarlo nel migliore dei modi".

Se ancora non lo avete fatto, date uno sguardo alle nostre impressioni su Willow e diteci nei commenti cosa ne pensate di questa serie orfana di Val Kilmer.