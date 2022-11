Willow: il protagonista e la figlia di Sorsha insieme nella nuova anteprima di Disney Plus

Disney Plus ha diffuso in streaming una nuova clip in anteprima di Willow, la serie che fungerà da sequel all'omonimo film cult fantasy del 1988 diretto da Ron Howard. Nella clip vediamo per la prima volta il personaggio di Ruby Cruz, ovvero la figlia della Regina Sorsha, tra gli interpreti principali del film originale. Eccola riunita a Willow.

Il nuovo show di Disney+ vedrà Warwick Davis riprendere il ruolo di Willow, un nano Nelwyn che aspirava a diventare un potente stregone. Il film originale vedeva l'eroe partire alla ricerca di una misteriosa bambina, Elora Danan, da riportare al suo popolo dopo che questa si era arenata nel suo villaggio Nelwyn. La malvagia regina Bavmorda (Jean Mars), credendo che la bambina fosse destinata a porre fine al suo regno, cerca di distruggerla, mettendo Willow in rotta di collisione con il destino.

Adesso, la prima clip della serie Disney+ mostra Davis riunirsi con la figlia di Sorsha. Nella scena, la principessa Kit Tanthalos (Ruby Cruz) si presenta come la figlia di Sorsha e chiede a Willow un aiuto magico per aiutarla nella ricerca del fratello catturato Airk (Dempsey Bryk).

Kit cerca di reclutare Willow per unirsi alla sua squadra di alleati: Jade (Erin Kellyman), la migliore amica di Kit; Dove (Ellie Bamber), una sguattera; Graydon (Tony Revolori), uno studioso; e Boorman (Amar Chadha-Patel), un criminale che intraprende la missione per riavere la sua libertà. Anche se non viene rivelato molto su Willow, viene mostrato molto sicuro di sé, un grande cambiamento rispetto al personaggio più ansioso e timido del film originale. I decenni trascorsi da allora hanno probabilmente dato a Willow il tempo di migliorare le sue abilità con la magia, permettendogli di diventare un formidabile stregone.

La serie Willow includerà molte citazioni al film originale, con lo showrunner che ha anticipato come molti quesiti irrisolti del film Willow troveranno risposta nella serie Disney+.