Willow: Ron Howard alla ricerca della location perfetta, la serie Disney+ è alle porte?

Ron Howard ne ha fatta di strada dopo le strampalate avventure anni '50 di Happy Days e come lui anche il portentoso Warwick Davis, al quale lo Star Wars di George Lucas ha aperto le porte della celebrità. Adesso i due tornano di nuovo insieme per la serie Disney+ di Willow, celebre fantasy del 1988 il cui sequel potrebbe essere dietro l'angolo.

In una recente intervista il regista ha infatti rivelato di essere alla ricerca di nuove location per le riprese dello show, che però non è ancora stato confermato: la Disney sarebbe infatti ancora incerta se sviluppare o meno un sequel, ma Howard è più che mai convinto del progetto e punta ad avere già tutto pronto qualora il contratto venisse firmato.

"Non posso dire che ci sia qualcosa di concreto, perché ogni volta che si parla di Willow le persone prendono troppo sul serio la questione. È in via di sviluppo. Aspettiamo e vediamo cosa succede, che altro posso dire? Non ha ancora avuto il via libera, ma Warkick Davis è entusiasta del progetto e se siamo fortunati potrebbe addirittura tornare nei panni di Willow".

"Al momento, in un certo senso, stiamo iniziando a considerare alcune location, anche se ancora non sappiamo dove gireremo abbiamo in mente alcuni posti nel Galles. È bello pensare di lavorare di nuovo tutti insieme, anche se non sappiamo ancora se e come metteremo in scena lo show. Per adesso ci stiamo divertendo molto a sviluppare la sceneggiatura con Jonathan Kasdan e il suo team di scrittori".

Già all'inizio dell'anno Davis aveva parlato del sequel di Willow e lo stesso Howard aveva fornito ulteriori dettagli sulla serie Disney+.