Willow, Ron Howard spera nella stagione 2: 'C'è molto altro da raccontare'

Mentre lo showrunner Jonathan Kasdan implora LucasFilm per la stagione 2 di Willow, Ron Howard che ne è stato il produttore, con molta più lucidità ammette di non sapere se effettivamente Kathleen Kennedy & Co. daranno il via libera per nuovi episodi della serie sequel del film cult di fine anni '80.

"Beh, c'è sempre stata una speranza e e ci sono piani per più stagioni", ha spiegato Howard. "C'è sicuramente molto altro da raccontare, ma non c'è niente di concreto su cui posso commentare in questo momento. Da un punto di vista creativo, tutti sono pieni di energia. Tutti hanno adorato far parte della squadra di Willow. Sembrava che tutto avesse preso forma nel modo giusto, quindi siamo tutti qui in attesa di novità".

Insomma, pur non avendo alcuna notizia certa, Ron Howard spera che presto o tardi LucasFilm possa decidersi a mettere in produzione una seconda stagione di Willow visto che di certo non mancano storie da raccontare.

Val Kilmer è stato il grande assente in Willow, e i nuovi episodi potrebbero anche essere l'occasione giusta per riportare in auge il formidabile spadaccino Madmartigan quanto meno in un cameo. Quali sono le vostre aspettative sul futuro di questa serie Disney+? Come sempre, ditecelo nei commenti.