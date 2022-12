Willow, Ruby Cruz su Kit e Elora: 'Sono davvero simili'

Dopo il teaser trailer di pochi giorni fa, Willow ha fatto il suo debutto su Disney Plus. Il nuovo show con protagonista Warwick Davis è lo spin-off del film del 1988 diretto da Ron Howard e ideato da George Lucas.

Tra i numerosi personaggi introdotti, troviamo la Kit Tanthalos interpretata da Ruby Cruz. Principessa di Tir Asleen e figlia di Madmartigan e della regina Sorsha, Kit deve guidare la missione per salvare suo fratello Airk (Dempsey Bryk) dalle forze dell'oscurità.

“[Kit] è cresciuta come un re, sai? Non importa quanto si sforzi di rifiutare le sue responsabilità e non importa quanto si sforzi di scappare da quella vita, è cresciuta così. È cresciuta come una principessa in un regno tenuto all'interno di una barriera, dove tutti si conoscono in questa piccola città, dove lei è la persona più importante. Avere qualcun altro ora al centro dell'attenzione è davvero scioccante per lei, per i suoi sensi, per tutta la sua esistenza", ha dichiarato l'attrice nella sua ultima intervista con Collider.

Parlando di Elora e Kit, la Cruz ha continuato: "Sono entrambe personalità così grandi e sono così testarde", dice. "Sono così simili sotto moliti punti di vista".

Per salutarvi, vi lasciamo con le nostre prime impressioni sugli episodi di Willow.