Willow, lo sceneggiatore rivela: 'Un finto film sequel ha ispirato l'episodio 6'

Il sesto episodio di Willow, "Prigionieri di Skellin", è stato diffuso sulla piattaforma Disney+ e ha visto il tanto atteso debutto di Christian Slater, ma non è la cosa più assurda dell'episodio. Secondo quanto rivelato dallo showrunner principale dello show, la trama della puntata sarebbe stata ispirata da un finto film sequel mai realizzato.

Come noto, nella nuova serie Willow non c'è Val Kilmer nel ruolo di Madmartigen, ma la sua presenza si percepisce in tutto lo show. Nel nuovo episodio, infatti, la figlia di Madmartigan, Kit (Ruby Cruz), e il suo vecchio amico Willow (Warwick Davis) vengono condotti in una prigione sotterranea, dove incontrano il personaggio di Slater, Allagash, che ha avuto dei trascorsi con Madmartigan. Dopo aver inizialmente finto di essere l'iconico personaggio di Kilmer, Allagash rivela di aver combattuto al fianco di Madmartigen anni prima.

In una recente intervista con io9, lo showrunner Jonathan Kasdan ha raccontato la sua idea di un sequel di Willow con Kilmer e Slater, che in realtà non è mai stato realizzato.

"L'idea, una volta capito dove volevamo arrivare, era che ci fosse un film che non avevate mai visto", ha spiegato Kasdan. "È uscito nel 1992, si trattava di Le avventure di Madmartigan e vedeva Madmartigan che guidava una squadra di avventurieri in un'audace missione. E abbiamo pensato: 'Chi avrebbe potuto essere in quel film?' E Christian è stato il primo nome che ci è venuto in mente". Poi, ha aggiunto: "La prima cosa che ho detto a Christian, quando finalmente sono riuscito a contattarlo al telefono, è stata esattamente quella che ho appena detto a voi. E lui ha detto: 'Assolutamente, amico, sarei salito a bordo di quel film in un batter d'occhio'".

Kasdan ha continuato: "Ciò che è sorprendente di Christian è che ha un amore genuino per il genere... Ama questo tipo di storie d'avventura. Adora Star Wars, adora gli spadaccini e le canaglie, e non vedeva l'ora di interpretarne uno. Quindi è stato un po' un caso quando è emerso questo ruolo e volevamo qualcuno che potesse colmare alcune lacune su ciò che è successo a Madmartigan e su quale sarebbe stata la sua missione. Ma la prima e più ovvia cosa era che quella persona non sarebbe stata qualcuno di cui potersi fidare. Avrebbe dovuto essere un vero e proprio furfante e doppiogiochista, che avrebbe lavorato per se stesso prima di ogni altra cosa. E questa fu la seconda cosa che spiegai a Christian. E lui era ancora più coinvolto, perché gli viene naturale".

Nel frattempo, sempre Kasdan starebbe implorando Disney per ottenere il via libera per una Stagione 2 di Willow.