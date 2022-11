Willow, la nuova serie Disney sarà 'spensierata, vivace ed elettrizzante'

Dopo avervi parlato dell'ultimo teaser trailer di Willow, oggi è finalmente arrivato il giorno del debutto dello show di Disney Plus. In occasione dell'uscita della serie, il produttore esecutivo Jon Kasdan ha rilasciato una nuova intervista a Deadline: ecco cosa ha raccontato.

“Sapevamo di voler provare ad ottenere quello che Ron mi aveva sempre detto di ritenere fosse l'intenzione del film, ovvero di dare agli spettatori qualcosa che fosse spensierato, vivace ed elettrizzante”, ha raccontato Kasdan in merito allo show, sequel del film del 1988 diretto da Ron Howard e ideato da George Lucas.

Parlando del personaggio di Elora, il produttore ha continuato: "Nella prima stagione volevamo concentrarci sulla sua formazione, sulla sua istruzione e sulla padronanza del suo potere", ha raccontato Kasdan. “C'è una cosa fantastica che risulta essere in qualche modo sempre al centro di queste storie fantasy, per quanto riguarda la popolarità duratura del fantasy come genere young adult. Il potere che un giovane ha dentro di sé non è diverso dalla magia. C'è una qualità magica, misteriosa e pericolosa in quei momenti".

“Circa 10 anni fa, ho realizzato un film liceale intitolato The First Time. Durante la conferenza stampa al Sundance, tutti mi domandavano, 'Perché? Hai 30 anni. Perché stai facendo un film liceale?' Ero tipo, 'Perché quello è stato il periodo più intenso della mia vita'", ha dichiarato Kasdan. “La posta in gioco era così grande. E sicuramente, un film come il Prigioniero di Azkaban è stato tra gli ultimi di Harry Potter a catturare tutto questo magnificamente, come se l'angoscia fosse tanto potente quanto le minacce che stavano affrontando".

Per salutarvi, vi lasciamo con le nostre prime impressioni su Willow.