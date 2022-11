Willow, la serie unisce per la prima volta due star del film originale: ecco chi

La serie Disney+ Willow è il sequel diretto dell'omonimo film di Ron Howard del 1988. Rispetto all'opera originale lo show include diversi nuovi e giovani personaggi, con una trama avventurosa completamente nuova. Tuttavia, ci sono molti riferimenti al film e soprattutto alcuni protagonisti tornati per l'occasione.

Due di loro addirittura hanno recitato per la prima volta insieme proprio nella serie, nonostante fossero entrambi nel cast del film.

Si tratta di Warwick Davis (Willow Ufgood) e Kevin Pollack (Brownie Rool). Il motivo lo spiega il creatore dello show Jonathan Kasdan. Su Everyeye trovate il teaser di Willow, in attesa dell'arrivo imminente della serie tv in streaming nella giornata di domani.



"È successa una cosa incredibile quando abbiamo convinto il nostro amico Kevin Pollack a riprendere il suo personaggio di Rool. E quando è arrivato mi ha detto che lui e Warwick non avevano mai girato nessuna scena insieme, perché tutte le parti del film erano state girate a Skywalker, nel nord della California. E lui e Warwick hanno avuto modo di rimpallarsi le battute l'uno con l'altro e Tony ha avuto modo di partecipare. È stata una cosa sorprendente vedere interagire davvero questi vecchi amici che non si conoscevano" ha dichiarato Kasdan.



Scoprite i retroscena e le analogie con Star Wars di Willow, la serie Disney+ disponibile da domani, mercoledì 30 novembre, sulla piattaforma streaming.