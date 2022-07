Willow, lo showrunner promette: 'Un sacco di citazioni alla storia del franchise'

La serie in arrivo su Willow e realizzata esclusivamente per Disney+ conterrà riferimenti profondi che premieranno i fan attenti ai dettagli e ovviamente quelli di lunga data del franchise. Lo ha dichiarato lo sceneggiatore Jon Kasdan a Brandon Davis di ComicBook.com, durante un'apparizione avvenuta alla Star Wars Celebration di quest'anno.

Kasdan, la cui famiglia è stata coinvolta nel mondo della Lucasfilm per decenni (suo padre, Lawrence Kasdan, ha lavorato a L'impero colpisce ancora e I predatori dell'arca perduta), ha promesso fedeltà al materiale di partenza e ha parlato della sua esperienza con il regista originale di Willow Ron Howard, con cui Kasdan ha già lavorato a Solo: A Star Wars Story. Howard, ricordiamo, è produttore esecutivo del nuovo Willow.

Secondo Kasdan, Willow presenterà una tonnellata di nuovi personaggi e concetti, ma tutto si basa sul mondo stabilito non solo dal film, ma anche da altre fonti della tradizione di Willow. Considerando quanto è stato detto sull'unico film originale nel corso degli anni, questo sembra un modo creativo per arricchire l'universo e farlo sentire più vissuto.

"È una cosa completamente nuova. Dal momento in cui sono stato coinvolto in Star Wars con George, con Kathy, con mio padre, ho visto un'opportunità qui con Willow per raccontare questa storia", ha detto Kasdan. "Sapevo che Warrick era ansioso di farlo, di interpretarlo di nuovo, e poi quando Ron è arrivato e ha lavorato a Solo con noi, anche lui era altrettanto ansioso, e abbiamo lasciato che lo slancio di questo ci permettesse di continuare questa storia che tutti e tre amavamo davvero - che io amavo come fan e loro amavano come esperienza lavorativa. Ho pensato: 'Come posso farlo e come posso dargli la stessa fedeltà che abbiamo cercato di dare a Solo?' Ci sono dettagli profondi nello show di Willow, riferimenti al gioco da tavolo e riferimenti alla versione romanzata del film. Siamo andati in profondità e speriamo che i veri fan lo apprezzino".

"[Ron] è tutto entusiasmo e divertimento, e non dovrei dirlo per qualcosa che potrebbe vedere mio padre, ma se ho un modello da seguire è Ron", ha continuato Kasdan. "Porta un tale slancio ed energia in tutto ciò che fa, e senza di lui non saremmo stati in grado di fare questo. Stare sul set con lui, essere seduti sulla sedia e lui che si diverte con te su Willow mentre stai girando sul Millennium Falcon, è il lavoro migliore che si possa fare".

Nell'attesa, cerchiamo di capire che ruolo avrà Val Kilmer in Willow la serie. Willow sarà su Disney+ il 30 novembre prossimo. Ecco il trailer di Willow.