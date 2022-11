Willow, lo showrunner sulla necessità di un sequel: 'Troppi quesiti irrisolti nel film'

Willow sta per tornare su Disney+ in una vesta totalmente nuova. Il film cult degli anni '80 si presenterà infatti sottoforma di serie tv e lo showrunner Johnathan Kasdan ha voluto chiarire per quale ragione si è scelto di utilizzare un format diverso per il sequel.

L'autore ha spiegato che che il film originale di Willow si è concluso con alcuni grandi quesiti irrisolti, primo tra tutti quello riguardante Elora. Si dice che sia una persona con un potere davvero immenso ma al termine della pellicola è solo una bambina di otto mesi e dunque non abbiamo avuto modo di saggiare fino in fondo le sue capacità.

"Ci sono troppi quesiti irrisolti nel film ma in verità ce ne è uno su tutti ed è il motivo per cui abbiamo fatto questo show: cosa è successo a quella bambina? Penso che, tra tutto ciò che ha fatto George Lucas, Willow è una delle poche che meritava per davvero un sequel a mio avviso".

Kasdan ha poi aggiunto: "Con Star Wars, se guardi Una Nuova Speranza, la Morte Nera è esplosa, hanno vinto la battaglia e non c'è nessuna ultima scena in cui Darth Vader si sfrega la punta delle dita, dicendo: 'Mi vendicherò!'. Quella storia era finita. Ma Willow si è conclusa con la persona più potente del mondo che è di fatto solo una bambina di otto mesi, quindi sembrava che ci fosse una storia da raccontare".

Le citazioni alle precedenti vicende di Willow saranno assai numerose in questa serie che debutterà su Disney+ il prossimo 30 novembre. Quali sono le vostre aspettative su questo show? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.