Willow, lo showrunner sulla Stagione 2: 'Stiamo implorando LucasFilm'

La serie sequel su Willow è stata un vero colpo di scena nei piani di LucasFilm. La dimostrazione che ripescare vecchie IP dimenticate da tempo può portare comunque grande interesse e successo. Ma basterà per una seconda stagione? Lo showrunner starebbe "implorando Kathleen Kennedy" perché si realizzi.

Se non avete ancora avuto modo di recuperare la nuova serie LucasFilm o approfondire la sua storia produttiva – anche se ci sembra strano, perché i primi tre episodi su Disney+ hanno riscosso un discreto successo, niente affatto scontato – potete trovare qui i belissimi poster e trailer di Willow. La serie nasce come ripescaggio a sorpresa di una delle IP più dimenticate di LucasFilm, a fianco ovviamente alle più note Star Wars e Indiana Jones.

Nasce come sequel diretto del film fantasy girato da Ron Howard nel lontano 1988. Ma perché una serie e non un film? La risposta ha a che fare con Star Wars in un certo senso, perché Willow deve ringraziare The Mandalorian per la realizzazione di un suo sequel a così lunga distanza di tempo. E ora, se una seconda stagione sarà possibile, dovrà tornare a ringraziare la Presidente di LucasFilm, Kathleen Kennedy.

Alla domanda di ComicBook su una possibile Stagione 2, lo showrunner Jonathan Kasdan ha risposto: "Ci spero. Sicuramente siamo al lavoro per renderlo possibile e sto implorando Kathy, perché lavorare con questi attori e questa troupe di registi in questo show è stata la migliore esperienza che abbia mai avuto. Sentiamo che ci sono ancora molte storie e molti posti più grandi da visitare”. In fondo, l’universo di Willow si presterebbe facilmente a una grande espansione di successo per una IP fantasy.

