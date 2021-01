Willow, Tony Revolori di Spider-Man entra a far parte del cast della serie targata Disney+

All'inizio di questo mese abbiamo appreso che Jon M, Chu ha lasciato la regia di Willow a causa della difficoltà di conciliare i suoi molti impegni lavorativi e personali. Nel frattempo però i lavori per la serie Disney+ proseguono e sembra che ci sia una nuova aggiunta al cast.

Deadline ha infatti rivelato che la star di Spider-Man Tony Revolori è attualmente in trattative per partecipare al progetto. Non si sa ancora quale ruolo interpreterà ma, sembra ormai certo che si unirà ai già annunciati Ellie Bamber, Cailee Spaeny ed Erin Kellyman. La nuova serie che vedrà anche il ritorno di Warwick Davis nei panni di Willow Ufgood.

Le tre giovani donne succitate sono membri di un gruppo in missione per salvare un principe prigioniero. Bamber è Dove, una cameriera che scopre di essere la "prescelta". Spaeny interpreta Kit, la sorella gemella del principe catturato. Kellyman interpreta Jade, che è la serva e la migliore amica di Kit.

In molti si domandano quale precisamente sarà la storia raccontata da questo revival e, Warwick Davis spera che nonostante tutto possano essere mantenuti tutti i caratteri distintivi di Willow: "Era qualcosa che non pensavo potesse accadere ma, è straordinario. Spero solo che il progetto originario non venga snaturato e che possano essere mantenute tutte le peculiarità di Willow. Spero anche che ci sia tanta tanta magia".

