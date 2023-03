Willow, ma che succede? Per lo showrunner la serie non è cancellata: 'Previsto Volume II'

Sorpresa! In questi giorni era arrivata sul web la clamorosa notizia della cancellazione di Willow, serie tv di Disney Plus sequel dell'omonimo film fantasy di Ron Howard, ma con un colpo di scena ancor più sorprendente il creatore dello show ha fatto sapere che la serie non va da nessuna parte.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, lo sceneggiatore Jonathan Kasdan - figlio del mitico regista e sceneggiatore Lawrence Kasdan - ha spiegato non solo che Willow non è stata cancellata dalla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, che qualche mese fa ha distribuito in esclusiva la prima stagione, ma addirittura ha anche svelato ai fan che Willow: Volume II è già pianificato! Sui social media, il produttore ha semplicemente spiegato che le notizie sulla cancellazione dello spettacolo sono state a dir poco esagerate, e che nuovi episodi (e perfino un possibile Volume III) sono all'orizzonte.

"La scorsa settimana è stata presa la decisione di liberare il nostro cast principale in vista di eventuali altre opportunità di lavoro che potrebbero presentarsi per loro durante il prossimo anno", ha spiegato Kasdan. "Con le tante serie tv e film in lavorazione in tutto il mondo, non ci sembrava giusto limitare la disponibilità dei nostri attori senza sapere bene quando ne avremmo avuto di nuovo bisogno. [...] Le riprese dei nuovi episodi di Willow, per esempio, non ripartiranno prima dei prossimi dodici mesi". Lo showrunner ha aggiunto: "Ma ecco cosa c'è di vero: con il supporto entusiasta e incrollabile di Lucasfilm e Disney, abbiamo sviluppato e scritto quello che speriamo possa essere un VOLUME II più divertente, più ricco, più oscuro e migliore della prima stagione, e che continuerà la storia dei nostri primi otto capitoli (The Wyrm sopravvive!)".

Insomma, un ribaltamento non da poco che di certo non si vede tutti i giorni: pensate che perfino l'attrice Annabelle Davis aveva commentato la cancellazione di Willow dopo la notizia dell'improvvisa fine della serie. Siete contenti di questo insperato ritorno? Ditecelo nei commenti.