Willow, Talisa Garcia è la prima attrice trans ingaggiata da Lucasfilm!

In casa Disney prosegue ancora la produzione di Willow, lo show che farà da spin-off al cult fantasy del 1988 diretto da Ron Howard e con un indimenticabile Warwick Davis: proprio in queste ore un nome nuovo è andato ad aggiungersi al cast della serie, inserendosi inevitabilmente anche nella polemica relativa a Disney e Don't Say Gay.

Mesi dopo l'inizio delle riprese di Willow, infatti, ad essere annunciata nel cast dello show Disney è stata Talisa Garcia, che diventa così la prima attrice trans ingaggiata da Lucasfilm (di cui Disney, ricordiamo, è proprietaria): una scelta che, come anticipavamo in apertura, arriva proprio nel momento in cui la House of Mouse è al centro di grosse polemiche relative ad una mancata presa di posizione sul cosiddetto Don't Say Gay bill.

Garcia, stando alle voci circolate in queste ore, dovrebbe interpretare la madre del personaggio di Tony Revolori: si tratta di un piccolo ruolo con poche battute, che dovrebbe impegnare l'attrice per non più di un episodio. Nota principalmente per il suo ruolo nella serie TV Baptiste, per Garcia questa sarà la prima esperienza in una grossa produzione: vedremo, dunque, quale sarà il suo impatto sullo show. Ecco, intanto, qual è il titolo di lavorazione della serie spin-off di Willow.