Willow: il trailer e un magnifico poster per la serie LucasFilm in arrivo su Disney+!

Un trailer dopo l'altro per Willow, la serie che rispolvera una storica IP della LucasFilm nel marasma di sole produzioni Star Wars. Manca davvero poco ormai all'uscita su Disney+ e Warwick Davis si prepara a fare il suo ritorno nello stravagante mondo fantasy, che ritroviamo in tutte le sue meraviglie in questo trailer.

Ovviamente Willow non rappresenta l’unico franchise che viene riportato alla luce da LucasFilm negli ultimi anni. Ormai, con Star Wars che è stato rimesso in attività da Disney a ritmi equivalenti (tranne che su grande schermo, anche se le cose si muovono per il nuovo film Star Wars) di quelli del Marvel Cinematic Universe, ci si dimentica delle altre proprietà “minori” della casa che fu di George Lucas. Indiana Jones, certamente, che si prepara al quinto e ultimo capitolo con Harrison Ford.

Ma in quel caso c’era stato Il regno del teschio di cristallo a fare da intermezzo, quindi il franchise era senz’altro più fresco. Nel caso di Willow invece, non si è mai trattato di un franchise, fermo a quel film cult del ’88 diretto da Ron Howard su input di Lucas. Se non l’avete ancora fatto, potete approfondire qui Willow. Ora, l’immancabile protagonista Warwick Davis torna nuovamente al centro del suo universo fantasy e proprio di recente è stato rivelato, dal D23 Disney, che anche lo storico Christian Slater tornerà in Willow.

Questo nuovo show di personaggi vecchi e nuovi si mostra ora, a un mese esatto dall’uscita il 30 novembre prossimo, in un altro filmato reso pubblico appositamente per l’inizio del conto alla rovescia. Lo trovate in cima all’articolo, ma non è tutto. Perché a mezzo social, gli studios hanno anche pubblicato un poster (che trovate in calce alla notizia) ricordando a tutti gli spettatori: “Manca un mese”. E voi siete pronti?