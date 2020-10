Willow è ufficiale: il film cult di Ron Howard presto avrà una serie sequel su Disney+

È stato confermato che Willow il film cult di Ron Howard del 1988, avrà un un sequel su Disney +, sotto la direzione di Crazy Rich Asians e G.I. Joe: Jon M. Chu di Retaliation. La star di Willow, Warwick Davis, tornerà per la serie sequel, così come Ron Howard, che stavolta vestirà i panni del produttore esecutivo.

Già da tempo vi avevamo parlato di un possibile reboot di Willow ma fin qui, non era giunta ancora nessuna ufficialità da parte del colosso dello streaming statunitense. In un comunicato stampa, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha dichiarato: "La visione di Jon Chu, unita alla scrittura di Jon Kasdan e Wendy Mericle, porterà Willow verso nuove ed entusiasmanti avventure".

La serie avrà luogo "anni dopo gli eventi del film originale di Willow. Introdurrà personaggi completamente nuovi nel regno incantato delle regine delle fate e dei mostri di Eborsisk a due teste e ci farà rincontrare il suo omonimo eroe, Willow Ufgood interpretato ancora una volta dall'impareggiabile Warwick Davis". Le riprese dello spettacolo si svolgeranno in Galles, dove è stato girato il film originale ma Ron Howard sarebbe già alla ricerca di nuove eccezionali location per Willow.

"È creativamente eccitante non solo rivisitare il mondo e i personaggi concepiti per la prima volta da George Lucas, Bob Dolman e me stesso, ma vederli prendere il volo in modi così freschi, divertenti e cinematografici attraverso l'immaginazione di Jon Kasdan e del Team Willow", afferma Howard. "Questo non è un nostalgico ritorno al passato, è una tendenza creativa in avanti ed è un vero spasso farne parte".

Per vedere la serie su Dosney+ dovremo sicuramente aspettare molto tempo, ma la notizia dell'ufficialità avrà sicuramente entusiasmato i fan di Willow che da tempo reclamano a gran voce nuove avventure per il loro eroe preferito.