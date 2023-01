Willow, Val Kilmer tornerà nella Stagione 2? Lo showrunner: 'La sua storia non è finita'

Tra le novità più recenti arrivate nell'ultimo periodo su Disney+, la serie su Willow è stata sicuramente tra quelle che hanno incontrato un pubblico fedele e appassionato, una vera e propria sorpresa dato che parliamo di uno show che funge da sequel all'omonimo film uscito ormai 35 anni fa. Ma quanto chance ci sono di un rinnovo per la Stagione 2?

Di rinnovo ha parlato proprio recentemente lo showrunner principale della serie, Jonathan Kasdan, il quale non ha escluso totalmente questa possibilità, discutendo anche di un possibile ritorno di Val Kilmer nei panni di Madmartingan, la cui storia non è ancora ufficialmente conclusa.

"Onestamente non ne ho idea. Questi show richiedono molto tempo per essere realizzati. E in particolare nei meccanismi di una compagnia come la Lucasfilm, l'atteggiamento che mi viene presentato è: 'Continua a scrivere ragazzo e ti faremo sapere se non si farà'", ha spiegato Kasdan. "Sto procedendo con entusiasmo ed eccitazione. Abbiamo sicuramente delle storie che ci piacerebbe raccontare e pensiamo che ci sia una possibilità".

Ogni episodio di Willow iniziava con l'apertura del libro e la rivelazione del titolo di un nuovo capitolo (l'ultimo capitolo si intitolava "Children of the Wyrm"). Durante i titoli di coda dell'ultimo episodio, l'inquadratura torna sul libro, che viene chiuso. È posizionato su uno scaffale e, tra le altre cose, sul dorso si legge "Volume I". Il "Volume II" e il "Volume III" sono ben visibili nell'inquadratura. Questo ha portato inevitabilmente il pubblico a pensare che ci saranno altre due stagioni della serie, ma è realmente così?

Kasdan ha sottolineato che la scena a metà dei titoli di coda non è stata "un'anticipazione di alcun tipo".

"La mia personalità deriva dai film e per me la struttura in tre atti è così radicata in ciò che sono, che quando siamo arrivati alla fine di questa stagione, mi è sembrato davvero che fosse il primo atto di un film", ha spiegato Kasdan. "Come spettatore e come fan, mi aspetto che quando le storie iniziano, il narratore o l'autore abbia l'intenzione di arrivare alla fine, e non che vadano avanti all'infinito, solo per poter continuare ad aggiungere cose. Il mio intento, prima di tutto come fan, era quello di raccontare una storia e che fosse una storia con un inizio, una parte centrale e una fine. E se dovesse finire dopo una stagione, non era nelle nostre intenzioni".

Una domanda che rimane ancora aperta, in vista del secondo volume (se dovesse arrivarne conferma), è dove si trova il personaggio di Val Kilmer, Madmartigan, e se farà o meno la sua comparsa in futuro. (Kilmer avrebbe dovuto partecipare alla stagione, ma non ha potuto fare il viaggio oltreoceano per raggiungere il luogo delle riprese; suo figlio Jack fornisce la voce di Madmartigan nella serie). "La mia speranza è che questo sia qualcosa su cui la gente continui a speculare, ma credo che sia anche più specifico di così", ha detto Kasdan. Madmartigan è intrappolato nel regno oscuro del Wyrm, dove si conclude la serie, pieno di creature come il drago a due teste e altre forze demoniache.

"È lì che si trova: è lì da qualche parte, in quel mondo. E se riusciremo a trovarlo o meno... ad essere onesti non è nemmeno una domanda aperta. Conosco la risposta", stuzzica Kasdan. "C'è la promessa di fare di più con Madmartigan; la sua influenza in questo mondo è troppo grande per lasciarlo dove l'abbiamo lasciato. La sua storia non è finita". In altre parole: incrociamo le dita per il "Volume II".

