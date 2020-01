Willow: Warwick Davis aggiorna sullo status della serie Disney+

Qualche settimana fa era arrivata la notizia secondo cui la serie Disney+ dedicata al continuo delle avventure narrate in Willow era entrata in pre-produzione, ma oggi l'attore del cast originale Warwick Davis fornisce qualche aggiornamento in più sulla questione.

Nel corso di una recente intervista concessa a Inverse, Davis ha tenuto precisare che nonostante i lavori di pre-produzione della serie siano partiti questa non ha ancora ottenuto alcun tipo di via libera o luce verde da parte della Disney. Attorno al progetto c'è comunque molto entusiasmo e il lavoro è ancora nella sua fase iniziale di sviluppo. "Stavolta internet è andata un po' più avanti rispetto a dove siamo noi circa il progetto. C'è molto lavoro da fare e stiamo discutendo sul potenziale che potrebbe venire fuori dalla serie, ma non c'è ancora stato un via libera. C'è ancora tanto lavoro da fare. La gente giusta è finalmente arrivata. C'è un sacco di entusiasmo e un sacco di buona volontà da parte della gente giusta e anche da parte dei fan. Penso che quello che davvero è stato rincuorante è stato proprio l'entusiasmo della gente nel mondo. Quindi al momento non c'è nulla di definitivo. Ma c'è una buona possibilità che diventi realtà. Sicuramente".

I rumor circa la possibilità che Willow proseguisse la sua storia con una serie televisiva a Disney+ erano trapelati dallo scorso maggio. La pellicola, ormai un cult del genere fantasy, non ha mai avuto un sequel, ma Lucas e Chris Claremont crearono una trilogia di romanzi ambientati in quell'universo, la Shadow War Trilogy. Non sappiamo ancora su cosa si di preciso baserà la serie targata Disney+, potrebbe essere una continuazione diretta della storia originale (perché di sequel si parla), oppure no. Potrebbe trarre ispirazione dall'opera cartacea di Lucas e Claremont, oppure no.

Tuttto ciò che sappiamo con certezza al momento è che è stato dato il via alla pre-produzione dello show, notizia che ci arriva dallo sceneggiatore della serie, Jon Kasdan (co-sceneggiatore di Solo: A Star Wars Story).

Tempo fa era stato lo stesso regista del film cult, Ron Howard, a parlare delle possibilità offerte da una serie: "Interpellato sulle possibilità di un adattamento seriale, Howard è apparso molto favorevole all'idea: "Penso sarebbe un ottimo modo per farla tornare. Infatti, George ha sempre parlato delle possibilità di una serie su Willow, sarebbe grandiosa e molto intima, costruita attorno a quel personaggio e ad alcuni degli altri. E Jon Kasdan ha, penso, un tocco ispirato su questo soggetto e potrebbe essere veramente suggestivo".