Willy Il Principe di Bel-Air, Alfonso Ribeiro sul reboot: 'È uno show totalmente diverso'

Nei mesi scorsi il servizio streaming Peacock aveva annunciato di essere al lavoro su un reboot di Willy, Il Principe di Bel-Air. Scopriamo quindi cosa ne pensa Alfonso Ribeiro, attore famoso per aver interpretato Carlton Banks.

Come sapete lo show di Peacock si intitolerà solo "Bel-Air" e ci mostrerà in chiave drammatica le vicende che hanno costretto Will a trasferirsi a casa dello zio in California. Alfonso Ribeiro ha quindi detto la sua parlando con i giornalisti di E! News, ecco cosa ne pensa del reboot il volto di Carlton Banks: "Mi piace considerarlo una rivisitazione. A volte inseriamo troppi significati in una sola parola. Un reboot vorrebbe dire ricreare lo stesso show e gli stessi personaggi, questa invece è una serie completamente diversa. Non è neanche ispirata all'opera, ma alla canzone di apertura, è differente. È una serie drammatica, non comica. Non sono nella produzione, quindi non so altro".

L'attore ha comunque ammesso di essere curioso di scoprire come sarà lo show: "Lo preferisco ad un reboot, hanno preso una idea e l'hanno cambiata completamente. Vediamo cosa esce fuori, sono curioso". Inoltre è stata annunciata anche una reunion del cast originale dello show, se non lo avete già visto, ecco il trailer dello speciale di Willy, Il Principe di Bel-Air.