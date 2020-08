Willy, Il Principe di Bel-Air: arriva la reunion su HBO Max

Proprio come con la reunion di Friends, HBO Max sta organizzando uno special dedicato a un'altra iconica serie anni '90, Willy, il Principe di Bel-Air.

Nonostante una vasta gamma di produzioni originali in programma per arricchire il proprio catalogo (come ad esempio la serie tv di Justice league Dark prodotta da J.J. Abrams o la serie tv su Green Lantern di Greg Berlanti e Geoff Johns), la neonata piattaforma streaming di WarnerMedia, HBO Max sembra voler puntare molto anche sui suoi titoli d'archivio (e sull'effetto nostalgia).

Ecco allora che in occasione dei 30 anni dello show, vengono chiamati a raccolta Will Smith e il cast della sitcom Willy, Il Principe di Bel-Air: da Karyn Parsons e Joseph Marcell a Tatyana Ali e Daphne Maxwell Reid, passando per l'immancabile Alfonso Ribeiro e l'altra parte del duo DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince (composto da Jeff e Smith), DJ Jazzy Jeff, lo speciale prodotto da Westbrook Media ci terrà compagnia per "una serata di musica, balli, e ospiti speciali", riporta Deadline.

La reunion di Willy, Il Principe di Bel-Air sarà girata il 10 settembre, e trasmessa in America in tempo per il Ringraziamento.

Insomma, un grande anno per la popolare comedy di NBC, dato che di recente è stato annunciata anche la realizzazione di un reboot in chiave drammatica dello show.

