Willy il principe di Bel-Air: l'emozionante reunion del cast su Snapchat 24 anni dopo

Sono molte le celebrità che, in queste lunghe settimane di quarantena, hanno trovato un modo per intrattenere i fan. Will Smith, per esempio, ha ideato un format, Will from Home, fatto di video chat su Snapchat con colleghi e personaggi famosi. Nell'ultimo episodio l'attore è riuscito a rimettere insieme il cast di Willy il principe di Bel-Air.

La sitcom che ha lanciato Will Smith nel mondo dello spettacolo, da qualche mese disponibile su Netflix, è stata molto popolare negli anni Novanta, e ha chiuso i battenti nel maggio 1996, dopo sei stagioni. Negli ultimi 24 anni, il cast non si era mai riunito al completo.

Will Smith è riuscito quindi a riportare nella stessa stanza, naturalmente virtuale, i membri del cast dello show - il cui titolo originale è The Fresh Prince of Bel Air - Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), DJ Jazzy Jeff (Jazz), Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Daphne Maxwell Reid (Zia Vivian) e Joseph Marcell (Geoffrey).

Il gruppo ha reso anche omaggio al compianto James Avery, l'attore che interpretava Phillip Banks, morto nel 2014 a 68 anni per complicazioni dovute a un intervento chirurgico a cuore aperto.

Durante la video chat, Smith tra le altre cose ha chiesto ai colleghi come si sentissero a essere riconosciuti come personaggi della sitcom. DJ Jazzy Jeff ha ammesso di essere spesso stato infastidito quando i fan gli chiedevano di replicare con loro la celebre stretta di mano che faceva con Willy nello show. "A parte questo, tutto bene" ha scherzato.

