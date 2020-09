Willy, il principe di Bel-Air: la famiglia Banks tornerà su HBO Max per il Ringraziamento

I nostalgici della tv anni '90 saranno ben lieti di sapere che HBO Max ha organizzato una reunion del cast di Willy, il principe di Bel-Air. Lo speciale è stato registrato lo scorso 10 settembre ed andrà in onda per il prossimo Ringraziamento.

Tutti i protagonisti di questa serie cult si sono ritrovati e come hanno raccontato, sembra che gli anni non siano mai passati. A questa reunion nonostante i dubbi iniziali ha preso parte anche Will Smith, protagonista indiscusso della sit-com che quest'anno celebra il suo trentesimo anniversario.

"Straordinario, straordinario. Era qualcosa che desideravo da tempo. Ci ho sempre sperato, e quando è successo non potevo crederci. È stato strano vedere le persone con cui ho collaborato vari anni e il modo in cui siamo cambiati. Tuttavia, sembra non essere cambiato nulla. Le stesse vecchie battute, è stato meraviglioso" ha detto Joseph Marcell, l'interprete del maggiordomo della famiglia Banks in Willy, il principe di Bel-Air.

"È stato bellissimo. La cosa veramente bella della relazione che abbiamo è che le nostre dinamiche sembrano non essere mai cambiate. È come una famiglia che non vedi da un po'. Alcuni di noi si sono visti qua e là nel tempo, ma è sempre bello ritrovarsi tutti insieme. È molto familiare. Ritorniamo e riprendiamo da dove avevamo interrotto". ha detto Karyn Parsons, interprete di Hilary Banks.

Grande assente di questa reunion sarà James Avery, l'amatissimo zio Philip, scomparso prematuramente nel 2013 a seguito di alcune complicanze dovute ad un intervento al cuore. HBO Max ha anche annunciato la reunion di Friends, anche se ancora non sono iniziate le riprese. Ne vedremo sicuramente delle belle.