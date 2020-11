Willy, il principe di Bel-Air: i fan ricordano James Avery in attesa della reunion

Il trailer della reunion di Willy Il Principe di Bel Air ha mandato i fan della storica sit-com in visibilio. Tra la sorpresa e le battute, c'è stato anche chi ha voluto spendere un momento per ricordare il compianto James Avery, interprete dello zio Phil.

Spesso i suoi diverbi con i personaggi più giovani sono stati la fonte di scene particolarmente comiche, ma il buon vecchio zio Phil, pur nascondendosi dietro un atteggiamento da burbero capofamiglia, era anche capace di dispensare consigli saggi e di mostrare il suo lato più affettuoso. Nello stesso trailer vediamo Will Smith mentre racconta un aneddoto su Avery, un punto di riferimento per il giovane attore, che aveva ancora tutto da dimostrare. In un finale di puntata drammatico dovette dare tutto sé stesso: "Volevo che mi considerasse un buon attore. C'era un abbraccio alla fine di quella scena, mi tenne stretto e mi sussurrò 'Ecco, questo sì che si chiama recitare'".

In occasione della reunion anche i fan hanno contribuito con pensieri e dediche sui social , dove è possibile leggere commenti come: "Prima le cose importanti: riposa in pace, zio Phil", "Non sono pronto a sentirli parlare di zio Phil!", "La reunion del Principe di Bel-Air mi farà piangere, al 100%. Ci manchi, zio Phil, era lo zio di tutti noi".

Purtroppo l'attore è scomparso nella notte di capodanno del 2014, all'età di 68 anni, in seguito a problemi cardiaci. Pur avendo recitato in moltissimi ruoli per il cinema e la televisione, gli spettatori lo ricorderanno sempre per aver affiancato Will Smith nella storica serie. Nel frattempo è stato ordinato un reboot di The Fresh Prince of Bel Air, stavolta in chiave più drammatica.