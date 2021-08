Willy, Il Principe di Bel-Air: rinviato il reboot della serie con Will Smith: ecco perché

Lo scorso anno erano state annunciate due stagioni del reboot di Willy, Il Principe di Bel-Air, iconica serie tv degli anni '90 con protagonista un giovanissimo Will Smith in rampa di lancio. Lo show era destinato a Peacock, il servizio streaming di NBCUniversal. Tuttavia il reboot è stato ufficialmente posticipato al 2022.

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, il motivo potrebbe riguardare l'abbandono del progetto da parte dello showrunner Chris Collins, che aveva lavorato alla serie negli ultimi due anni. Al suo posto ci saranno T.J. Brady e Rasheed Newson.



Morgan Cooper, creator del video virale che diede il via all'idea di un reboot dello show, rimarrà all'interno del team come autore, regista e co-produttore esecutivo. Al momento non è stato annunciato il casting artistico. Per ricordare tutti i dettagli della serie Willy, Il Principe di Bel-Air potete leggere il nostro approfondimento.

Will Smith aveva parlato in questi termini del progetto lo scorso anno:"Abbiamo appena concluso ufficialmente l'accordo con Peacock con un ordine di due stagioni senza precedenti nel settore. Lavoro in questo business da trent'anni e di solito non succede. Hanno ordinato due stagioni intere di Bel-Air in base alla qualità messa in campo e al lavoro svolto. Quindi voglio fare le congratulazioni. Sono entusiasta".

Westbrook Studios, di proprietà di Will Smith, e Universal Television, produrranno lo show che riprende il concept di Il Principe di Bel-Air ribaltandone gli elementi comici. La serie sarà una versione drammatica della sit-com che riprende la premessa del viaggio di Willy da Philadelphia a Bel-Air ma con un tono decisamente serio, nonostante qualche riferimento comedy allo show originale.



D'altronde Alfonso Ribeiro ha dichiarato che il reboot di Willy, Il Principe di Bel-Air sarà totalmente diverso rispetto alla serie che abbiamo amato.