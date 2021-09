Willy, il principe di Bel-Air: scelto il protagonista! L'annuncio di Will Smith

Il reboot di Willy, il principe di Bel-Air, iconica sit-com degli anni '90 che lanciò la carriera di un giovanissimo Will Smith, ha trovato il suo protagonista. L'annuncio è arrivato direttamente dalla star della serie originale. Lo show s'intitolerà Bel-Air e per il momento Peacock ha ordinato la produzione di due stagioni.

Il protagonista sarà interpretato da Jabari Banks, un attore proveniente da West Philadelphia, proprio come Smith; d'altronde il personaggio di Willy è semplicemente una versione romanzata di Will Smith.

Per Jabari Banks si tratta di un vero e proprio debutto, considerando che l'attore si è laureato alla University of the Arts di Philadelphia soltanto nel 2020.



Ecco la descrizione ufficiale di Bel-Air:"Ambientato nell'America dei giorni nostri, Bel-Air è un serial drammatico di un'ora a puntata analogo alla sit-com degli anni '90, Willy, il principe di Bel-Air, che si poggia sulla premessa originale: il complicato viaggio di Will dalle strade del West Philadelphia alle recintate ville di Bel-Air. Con un punto di vista reinventato, Bel-Air si tufferà più a fondo nei conflitti intrinseci, nelle emozioni e nei pregiudizi che era impossibile esplorare completamente in un formato sit-com di 30 minuti, pur continuando ad offrire spavalderia e riferimenti allo show originale". Si tratta di uno show completamente diverso dal precedente, come confermato da Alfonso Ribeiro.

Questo plot si basa sul trailer virale di Morgan Cooper, produttore esecutivo dello show insieme a T.J. Brady e Resheed Newton. Ricordiamo che la serie ha già subito un paio di modifiche e ben due showrunner si sono allontanati dal progetto, Chris Collins prima e Diane Huston poi.



Il reboot di Willy, il principe di Bel-Air è stato rinviato al 2022; scoprite i dettagli della produzione.