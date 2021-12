Willy, il principe di Bel-Air, svelata la data della premiere della serie reboot

Finalmente Peacock ha rivelato la data della premiere di Bel-Air, reboot dell’amata serie degli anni ’90 Willy, il principe di Bel-Air. Jabari Banks sarà il protagonista dello show, interpretando un ragazzo che si trasferisce da Philadelphia alle colline di Bel-Air.

Se non l'avete ancora fatto date un'occhiata al trailer di Bel-Air, il Super Bowl del 13 febbraio 2022 è la data scelta da Peacock per lanciare questo atteso reboot, con nuovi episodi che verranno rilasciati ogni settimana. Will Smith è coinvolto nel progetto nei panni di produttore esecutivo.



"Nel suo nucleo, Bel-Air è una storia di formazione che celebra la forza e l'amore della famiglia. Siamo rimasti fedeli alla premessa originale della serie: la vita di Will è sconvolta dopo che è stato costretto lasciare West Philly e atterrare a Bel-Air con le sue ville recintate e la sua ricchezza, tuttavia, la nostra nuova serie porta Will e la famiglia Banks nel mondo come lo conosciamo ora", hanno detto TJ Brady e Rasheed Newson, produttori esecutivi e co-showrunner. "È stato incredibile dare vita a questi personaggi iconici inquadrandoli nel nostro tempo. La serie è legata ai nostri ricordi e alla gioia di vederci rappresentati in TV, quindi è importante per noi rispettare la sua eredità.”



I due hanno continuato: "Durante lo sviluppo di Bel-Air, la domanda più scoraggiante era: potremmo trovare un giovane attore in grado di interpretare il ruolo di Will Smith? Beh, l'abbiamo trovato. Il suo nome è Jabari Banks e lui ha conquistato i nostri cuori nello stesso modo in cui ha vinto questo ruolo. Il nostro team creativo, incluso Will Smith, ha riconosciuto che Jabari incarnava il talento, il carisma e la pura spavalderia necessari per rendere suo questo ruolo iconico".



Scoprite il cast completo di Bel-Air