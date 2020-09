Willy, il principe di Bel-Air: Will Smith e l' augurio all'ex co-star Alfonso Ribeiro

Willy, il principe di Bel-Air ha senza dubbio alcuno segnato una generazione. La sit-com statunitense ha segnato il grande Debutto di Will Smith, ma ha anche sancito l’esordio di una grande amicizia, quella tra l’attore e la sua co-star Alfonso Ribeiro.

Ed è per questo che, a distanza di anni, che Will Smith, il celebre attore candidato all’Oscar per La ricerca della felicità, ha voluto celebrare il quarantanovesimo compleanno dell’attore e amico con un dolce augurio di compleanno sui social.

Sul suo account Instagram, difatti, Will Smith ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Alfonso Ribeiro in una posa sorridente, facendo intendere in un certo senso che quella che poteva magari sembrare una amicizia sullo schermo è in realtà anche una amicizia concreta. La didascalia del post recita:

Yo, Alf! Happy Birthday to you my guy. I’ve known you for over 30 birthdays! Through tears and laughter. Through questionable fashion choices and the inevitable glow up. Wishing U health & happiness on your next trip around the sun. You are the definition of Ride or Die. @therealalfonsoribeiro: @alansilfen



Yo, Alf! Buon compleanno a te, amico mio! Ti conosco da più di trent’anni! Tra lacrime e risate. Tra discutibili scelte di stile e inevitabili miglioramenti. Ti auguro salute e felicità per il tuo prossimo viaggio intorno al solo. Sei la definizione di “corri o muori”.

Che dire, nonostante gli scandali recenti Will Smith sembra non essersi perso d’animo, e anzi continua a comportarsi in maniera assolutamente ammirevole nei confronti di amici e colleghi. Soprattutto nei confronti di chi anni addietro lo ha aiutato a diventare quello che è ora. E ciò è dimostrato anche dalla recente reunion di Willy, il Principe di Bel-Air girata il 10 settembre.