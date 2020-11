Willy, il principe di Bel-Air: Will Smith presenta il trailer della reunion

Manca meno di una settimana a un evento atteso da tutti i fan delle sitcom anni '90: il prossimo 19 novembre, infatti, arriverà su HBO Max la reunion di Willy, il principe di Bel-Air, per festeggiare il 30° anniversario dello show. Sapevamo da tempo che l'idea era nell'aria, grazie anche alle foto dal set pubblicate dallo stesso Will Smith.

Nella giornata di venerdì 13 novembre, sul canale YouTube dell'attore è comparso anche il trailer ufficiale della reunion, che in America coinciderà con il periodo del Ringraziamento. Come possiamo vedere nella clip all'interno della notizia, è lo stesso Will Smith a presentare le immagini dello speciale, prima del trailer vero e proprio.

Per l'occasione, torneranno in scena tutti i protagonisti della sitcom originale, da Alfonso Ribeiro a Tatyana Ali, da Karyn Parsons a Joseph Marcell, da Daphne Reid e DJ Jazzy Jeff. Ci sarà anche Janet Hubert, che interpreta la zia Viv e che secondo molti non avrebbe partecipato alla reunion di Willy, il principe di Bel-Air perché in pessimi rapporti con Will Smith. A quanto pare, però, i due si sono chiariti e sono tornati a condividere il set.

Come sappiamo, però, non potrà esserci il patriarca della famiglia Banks, il mitico zio Phil interpretato da James Avery, che è scomparso nel 2013. Nel corso del trailer, il cast della sitcom condivide anche un ricordo di lui.

