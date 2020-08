Willy, il Principe di Bel-Air: Will Smith produce il reboot! Tutti i clamorosi dettagli

I coniugi Smith produrranno il reboot della popolare sitcom di NBC con protagonista Will Smith, Willy il Principe di Bel-Air... Ma in chiave drammatica.

Non è la prima volta che Will Smith prova a far partire un reboot di Willy il Principe di Bel-Air, ma questa volta sebra esserci riuscito. I

spirato al fan film del 2019 di Morgan Cooper, Bel-Air, che riprendeva la popolare sitcom trasformandola in un dramma, arriverà ora il reboot dello show anni '90 che ha reso Smith una star internazionale, Willy, Il Principe di Bel-Air.

Lo stesso Cooper si occuperà di dirigere e produrre la serie al fianco di Chris Collins (John Wick 3 - Parabellum, The Man In The High Castle), che ne sarà lo showrunner. Gli episodi avranno la durata di un'ora, e i coniugi Smith stanno già provvedendo a proporla ai vari servizi di streaming (che sembrerebbero particolarmente interessati al progetto e pronti a prendersi un impegno a lungo termine e a ordinare anche l'intera stagione fin da subito, riporta Deadline).

L'ambientazione sarà quella dell'America del giorno d'oggi, ma la premessa sarà fondamentalmente fedele all'originale: Will passerà dalle difficili strade di Philadelphia al mondo dorato di Bel-Air. Solo che in questo caso avremo meno gag e risate, e più conflitti, emozioni e pregiudizi, ovvero degli elementi che meglio si adattano al formato di un'ora, piuttosto che quello delle comedy classiche da 30 minuti. Non mancheranno però richiami e riferimenti alla serie da cui trae ispirazione.

Pronti a vedere Bel-Air sotto tutt'altra luce?