Wilson Bethel si unisce al cast di Marvel's Daredevil 3!

L'attesa per la terza stagione diè altissima, seppur non la vedremo prima della fine del 2018. Ma sappiamo che la lavorazione è già partita e, quindi, nei prossimi mesi cominceremo a scoprire qualcosa in più riguardo l'acclamato serial prodotto daiper il colosso

A quanto riporta Variety, nella terza stagione che sarà ispirata al famoso fumetto Rinascita di Frank Miller, si è unito al cast l'attore Wilson Bethel (Hart of Dixie). Bethel interpreterà "un agente dell'FBI che avrà un ruolo critico nel conflitto tra Matt Murdock e Wilson Fisk". Variety non svela il nome del personaggio ma, secondo alcuni report, potrebbe trattarsi di Stanley Carter, noto nei fumetti come il villain Sin-Eater, il Mangiapeccati in Italiano.

Ovviamente fino a che non avremo una conferma ufficiale, Bethel potrebbe interpretare qualsiasi personaggio, anche uno creato ad hoc per lo show.

Nella terza stagione torneranno Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil, Deborah Ann Woll come Karen Page (vista di recente anche in The Punisher), Elden Henson nel ruolo di Franklin 'Foggy' Nelson e, ovviamente, Vincent D'Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk a.k.a. Kingpin.

Ultimamente la Marvel ha annunciato che sarà Erik Oleson il nuovo showrunner dello show, che prenderà il posto di Doug Petrie e Marco Ramirez (showrunner della seconda stagione e di The Defenders) e, ancor prima, Steven S. DeKnight (showrunner della prima).

Oleson produrrà la terza stagione insieme a Jeph Loeb, Jim Chory e a Drew Goddard.