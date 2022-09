Win or Lose: nuovi dettagli dal D23 sulla prima serie longform Pixar!

Al fianco dei numerosissimi studios e franchise già ampliatisi sul piccolo schermo dopo essere nati per il cinema, ora tocca anche ai prodotti di casa Pixar. Win or Lose sarà la prima serie longform del suo genere. Dal palco dell'Expo D23 di questa notte, Disney ha presentato nuovi dettagli e il suo protagonista.

Ora viene il turno del piccolo schermo con una serie longform già precedentemente annunciata, la prima di Casa Pixar, che avrà Will Forte nei panni animati del protagonista Dan. L’uomo è l’allenatore di una squadra di softball in un liceo misto e la serie a lui dedicata ripercorrerà la settimana di allenamenti, delusioni e rivincite che precede la partita di campionato.

Scritta e diretta dagli story artists Carrie Hobson e Michael Yates e prodotta da David Lally, Win or Lose viene descritta come una commedia sull'amore, la rivalità e le sfide. Oltre alla data di messa in onda, prevista per il 2023 su Disney+, non si sa molto altro della serie che si mostra ora nella sua prima immagine, che trovate in cima all’articolo.