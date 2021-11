Win or Lose, ecco la prima immagine della serie originale Pixar in uscita nel 2023

La sfilza di annunci del Disney+ Day, insieme a molte notizie entusiasmanti, include anche la diffusione della prima immagine di una serie animata originale Pixar, Win or Lose, in arrivo nel 2023 sul servizio di streaming.

Sebbene la concept art, che trovate in calce alla notizia, non riveli molto sulla serie in sé, Win or Lose seguirà una squadra di softball delle scuole medie e il loro allenatore in vista della loro prima grande partita di campionato. Ogni episodio, di venti minuti circa, seguirà un membro della squadra, ma ancora non è stato rilasciato il numero di episodi esatti.

Win or Lose segna un traguardo completamente nuovo per Pixar: questo è il loro primo tentativo di creare contenuti seriali originali nei loro 35 anni di storia. Nata da un'idea degli artisti Carrie Hobson e Michael Yates, la serie sarà prodotta da David Lally, con Hobson e Yates come sceneggiatori e registi per la nuova avventura. Win or Lose è la prima serie Pixar a non essere basata su un film preesistente ed è uno dei numerosi nuovi progetti in arrivo su Disney+ nel 2023, inclusa una nuovissima serie spin-off de La Principessa e il Ranocchio intitolata Tiana.



Tra gli altri annunci, sono stati diffusi i loghi delle serie Marvel in arrivo nel prossimo futuro e il trailer di Baymax, serie dedicata al robot visto in Big Hero 6.