Win or Lose: ecco quando uscirà su Disney+ la prima serie originale della Pixar!

Win or Lose era stata annunciata alla D23 dello scorso settembre dalla Disney e aveva destato moltissima curiosità per il fatto di essere la prima serie (lunga) realizzata dalla Pixar dopo anni e anni di incredibili successi ottenuti nelle sale cinematografiche grazie a capolavori come Toy Story, Up e Inside Out. Ecco quando uscirà su Disney+.

Secondo le ultime info a disposizione, Win or Lose debutterà in streaming su Disney+ il prossimo dicembre.

Presentata originariamente al Disney+ Day 2021, la nuova serie originale ha come protagonista Will Forte (Saturday Night Live, Last Man on Earth) nei panni dell'allenatore Dan che guida le Pickles, una squadra mista di softball delle scuole medie che deve affrontare la sua partita più importante. Ogni episodio si svolge nella settimana che precede la partita di campionato, mettendo in evidenza la prospettiva di un diverso personaggio principale - i giocatori, i loro genitori, l'arbitro - che si riflette in uno stile visivo unico.

"Non si tratta tanto del softball quanto di una commedia sull'amore, la rivalità e le sfide che tutti noi affrontiamo nella nostra lotta per vincere nella vita", aveva dichiarato il regista di Monsters & Co. e Inside Out, Pete Docter, nel 2021 a proposito della prima serie longform della Pixar. Michael Yates (SparkShort Twenty Something della Pixar) e Carrie Hobson (che ha lavorato nel reparto artistico di Toy Story 4) sono i registi della serie prodotta da David Lally (SparkShorts) e Docter.

La Pixar ha prodotto sia cortometraggi per le sale cinematografiche che per lo streaming, tra cui i più recenti sono quelli raccolti in SparkShorts di Disney+, la serie di cortometraggi Up: Dug Days e la serie di cortometraggi Cars on the Road. (La Disney Television Animation ha invece prodotto Monsters at Work, la serie animata in computer grafica che funge da sequel di Monsters & Co. e Monsters University).

A proposito delle novità emerse dai recenti Upfronts: Disney ha annunciato la data d'uscita di Loki 2 ed Echo, che saranno le serie Marvel Studios successive a Secret Invasion che invece arriverà a fine giugno.

Lucasfilm ha annunciato che l'intera saga di Indiana Jones sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire da questo mese (incluso per la prima volta Le avventure del giovane Indiana Jones).

Dalla galassia di Star Wars, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha presentato una nuova featurette della serie spin-off Ahsoka, da The Mandalorian, e ha anticipato nuove clip delle prossime serie Skeleton Crew e The Acolyte.