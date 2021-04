Wings of Fire, Netflix ordina la serie animata prodotta da Ava DuVernay

Netflix continua a scommettere sul campo dell'animazione e ordina una prima stagione per l'adattamento prodotto da Ava DuVernay di Wings of Fire, il best-seller per bambini scritto da Tui T. Sutherland.

Sarà composta da 10 episodi di 40 minuti ciascuno, la serie animata targata Netflix prodotta dalla pluripremiata regista, sceneggiatrice e produttrice Ava DuVernay e da Warner Bros. Animation, che era in sviluppo già da un anno per la piattaforma streaming.

Lo show si baserà sulla saga fantasy scritta da Tui T. Sutherland, incentrata su "un'amara guerra che è in corso ormai da generazioni tra le tribù di draghi che abitano l'epico mondo di Pyrrhia. Ma secondo una profezia, cinque giovani draghi si ergeranno per porre fine al bagno di sangue e riportare la pace nel regno. Allevati e allenati in segreto fin dalla loro nascita, i Draghi del Destino - Clay, Tsunami, Glory, Starflight e Sunny - partiranno all'avventura per una missione che li porterà faccia a faccia con sé stessi e l'incredibile portata di una guerra selvaggia che sono destinati a far giungere alla conclusione".

"All'interno di questa serie di romanzi epici scaturita dalla mente di Tui Sutherland è racchiusa un'elegante saga piena di saggezza e meraviglia, che esplora le idee di appartenenza e dei pregiudizi, della fratellanza e della comunità" ha affermato Ava DuVernay "A nome dei miei colleghi Sarah Bremner e Paul Garnes di ARRAY Filmworks, comunico tutto il nostro entusiasmo nel poter collaborare cin Netflix e Warner Bros. Animation per questo dinamico adattamento in cui cinque giovani draghi compiono il loro destino e mostrano agli spettatori come seguire il proprio".

Nonostante la cancellazione di New Gods, DuVernay è attualmente impegnata con questo e altri progetti targati Warner Bros., come la serie tv di The CW Naomi.