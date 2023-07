Winning Time 2, Sky svela finalmente la data d'uscita italiana della serie tv sui Lakers

A qualche settimana di distanza dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale di Winning Time 2, in queste ore Sky ci ha comunicato la data d'uscita della nuova attesissima stagione dell'acclamata serie tv targata HBO e dedicata all'ascesa della dinastia dei Lakers nel campionato NBA.

La serie, firmata Adam McKay (Don’t Look Up, Succession), debutterà il 28 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con nuovi episodi inediti che continueranno a raccontare la storia dei Los Angeles Lakers degli anni '80 e del suo roster di giocatori, sia nel professionale che nel personale, senza tralasciare le diatribe sportive con le altre squadre (i Celtics su tutte). I nuovi episodi si concentrano sul periodo immediatamente successivo alle finali del 1980, fino al 1984, e culmineranno nella prima rivincita professionale delle più grandi stelle dell'epoca: Magic Johnson e Larry Bird.

Ricchissimo il cast dei nuovi sette episodi: John C. Reilly nei panni del proprietario della squadra, Jerry Buss; Quincy Isaiah, Solomon Hughes e Sean Patrick Small in quelli, rispettivamente, di Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Larry Bird; Jason Clarke a interpretare il campione NBA e dirigente dei Lakers Jerry West, Jason Segel quelli di Paul Westhead, professore di lettere trasformatosi in assistente coach della squadra, mentre Adrien Brody interpreta il coach Pat Riley. Winning Time: L’ascesa della Dinastia dei Lakers è tratta dal libro di Jeff Pearlman intitolato 'Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s', e vede come showrunner, produttore esecutivo, scrittore e co-creatore Max Borenstein.

